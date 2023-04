Business news: India, morto a 99 anni l’imprenditore dell’auto Keshub Mahindra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto all’eta di 99 anni l’imprenditore indiano Keshub Mahindra, presidente emerito della casa automobilistica Mahindra & Mahindra. Nato nel 1923 a Shimla, nell’Himachal Pradesh, aveva iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia nel 1947 e ne era diventato presidente nel 1963. Dopo aver guidato la compagnia per quasi 49 anni, si era ritirato nel 2012, passando il testimone al nipote Anand. Sotto la sua guida M&M ha effettuato diverse acquisizioni, entrando anche nel mercato delle due ruote, e ha concluso numerose partnership commerciali. Keshub Mahindra ha fatto parte anche dei consigli di amministrazione di varie società e di comitati di consulenza del governo. Recentemente era rientrato nella classifica dei miliardari compilata dalla rivista statunitense “Forbes”, risultando il più anziano miliardario indiano, con un patrimonio netto di 1,2 miliardi di dollari. Molte personalità del mondo imprenditoriale e politico hanno inviato messaggi di cordoglio per la scomparsa del patriarca dei Mahindra, a cominciare dal primo ministro, Narendra Modi. “Sono addolorato per la morte di Keshub Mahindra. Sarà ricordato per il suo contributo al mondo degli affari e per i suoi sforzi filantropici. Condoglianze alla sua famiglia e agli amici”, ha scritto il premier su Twitter. (Inn)