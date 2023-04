Business news: sigarette elettroniche, Juul pagherà 462 milioni per pubblicità rivolte ai minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Juul Labs, specializzata nella produzione di sigarette elettroniche, pagherà una multa di 462 milioni di dollari a sei Stati e al distretto di Columbia, nel quadro della causa avviata nei confronti dell’azienda per aver pubblicizzato i suoi prodotti ai minori negli Usa. In base all’accordo, i rivenditori di sigarette elettroniche dovranno controllare l'età di chi vuole acquistare un dispositivo, e Juul dovrà smettere di utilizzare persone con età inferiore a 35 anni per gli spot pubblicitari trasmessi in televisione e online. In una nota pubblicata dall’ufficio del procuratore generale di New York, che ha avviato la causa insieme all’ufficio analogo della California, viene ribadita la necessità di “restrizioni più stringenti nei confronti delle attività di marketing, vendita e distribuzione di Juul, per proteggere i minori dai pericoli legati al fumo”. Pubblicizzando i propri prodotti ai minori, si legge nel documento, la società ha avviato “una crisi nazionale per quanto riguarda la salute pubblica”. (Was)