- Apple Inc ha aumentato significativamente la sua produzione di iPhone in India, Paese che rappresenta ora quasi il 7 per cento della produzione totale rispetto all'un per cento del 2021. Lo riferisce "Bloomberg News", secondo cui nell'ultimo anno fiscale Apple ha assemblato in India iPhone per un valore complessivo superiore a sette miliardi di dollari. (Was)