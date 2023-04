Business news: immobiliare, azioni Sunac crollate ai minimi da 11 anni sulla Borsa di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni del colosso dell'immobiliare cinese Sunac sono crollate il 13 aprile fino al 59 per cento sulla Borsa di Hong Kong, ai minimi da 11 anni. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che la multinazionale ha ripreso le quotazioni sul mercato azionario dopo 12 mesi di sospensione. La società rientra tra i numerosi colossi dell'immobiliare cinese ad aver dichiarato default lo scorso anno, nel mezzo di una persistente crisi di liquidità che il governo cinese ha tentato di contenere aumentando le politiche di sostegno al settore. Alla fine di marzo, Sunac ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con i suoi creditori offshore su un piano di ristrutturazione del debito, che prevede la riconversione del deficit in nuove note e obbligazioni. Stando ai risultati finanziari provvisori pubblicati nel mese di marzo, la società ha registrato perdite per 119 milioni di dollari, in calo del 54,2 per cento su base annua. Le perdite nette si sono attestate a 1,61 miliardi di dollari, mentre gli asset totali della società ammontavano a circa mille miliardi di dollari. (Cip)