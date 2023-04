Business news: Cina, ministero Pubblica sicurezza annuncia giro di vite su false informazioni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Pubblica sicurezza della Cina lancerà una campagna per contrastare la diffusione di pettegolezzi o notizie false sulle piattaforme telematiche. Lo riferisce il dicastero in una nota pubblicata il 14 aprile sul suo profilo WeChat, precisando che la campagna durerà cento giorni. Un'iniziativa analoga era stata intrapresa dall'Amministrazione cinese per il cyberspazio nel mese di ottobre, in concomitanza con il crescente malcontento per le draconiane misure di contenimento del Covid-19. In quell'occasione, l'agenzia governativa sospese circa 2.800 profili su varie piattaforme, accusando gli utenti di avere seminato "panico, ansia e rabbia" per il protocollo anti-pandemico nazionale. (Cip)