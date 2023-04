Business news: Egitto, ricavi del Canale di Suez aumentano di circa il 35 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del Canale di Suez sono aumentati durante il primo trimestre di quest'anno di circa il 35 per cento, toccando il valore di 2,3 miliardi di dollari. Lo riferisce una nota stampa diffusa dalla presidenza egiziana. Il numero di navi che hanno attraversato il Canale è aumentato di circa il 20 per cento dal primo gennaio al 31 marzo su base annua. Il Canale ha registrato il più alto tasso giornaliero di attraversamento della sua storia il 13 marzo scorso, con 107 navi. Nel 2022, i ricavi del Canale erano aumentati a 8 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 5,8 miliardi di dollari del 2021. Secondo le aspettative del capo dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, quest'anno sono previste entrate per 9 miliardi di dollari. (Cae)