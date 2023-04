Business news: Gnl, Telluria discute investimenti con aziende giapponesi e indiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statunitense Telluria sta discutendo con aziende giapponesi e indiane possibili investimenti in un progetto per il gas naturale liquefatto nella Costa del Golfo del Messico. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" l'amministratore delegato di Telluria, Octavio Simones. Il progetto prevede la realizzazione di un terminale del gas naturale liquefatto nello Stato Usa della Louisiana, che potrebbe entrare in funzione nel 2027, con una capacità annuale di circa 11 milioni di tonnellate, pari a più del 10 per cento ella domanda di Gnl del Giappone, primo importatore mondiale di tale risorsa. Telluria punta a raccogliere investimenti da due o tre Paesi, mantenendo però una quota di maggioranza nel progetto. (Was)