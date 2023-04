Business news: Cina, inaugurata all'Hainan Expo 2023 l'area espositiva italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta la China International Consumer Products Expo, la più importante fiera di settore in Cina allestita presso l'Hainan International Convention and Exhibition Center di Haikou, in provincia di Hainan. Lo riferisce in un comunicato la Camera di commercio italiana in Cina, precisando che l'evento - ideato per favorire l’accesso nel mercato cinese di brand globali di alta fascia - prosegue fino a sabato prossimo, 15 marzo. Dato il ruolo di ospite rivestito dall’Italia nell’edizione di quest’anno, l'Expo rappresenta un’importante vetrina per le aziende italiane interessate a promuovere il Made in Italy nei confronti del pubblico cinese. La delegazione italiana è guidata da Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale del governo italiano, in visita ufficiale in Cina. Per convogliare l'eccellenza del Made in Italy direttamente tra le mani dei consumatori cinesi, fornendo al contempo massima visibilità alle aziende italiane di alta fascia, l'Italia ha inaugurato un'area espositiva nazionale, che si compone di due padiglioni che raggruppano oltre 100 brand: un padiglione istituzionale, organizzato dall'agenzia Ice in collaborazione con Fondazione Altagamma, e un Padiglione delle imprese, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, in sinergia con l'Ambasciata d'Italia Cina ed il Consolato generale d'Italia a Canton. Il Padiglione delle imprese organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina funge da spazio espositivo per 28 brand e aziende presenti fisicamente ad Hainan per interagire in prima persona con l'esigente mercato cinese. Principali settori in esposizione sono, fra gli altri, quelli dei macchinari, automotive, gioielleria, moda, lifestyle, food & beverage, healthcare. (Res)