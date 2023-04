© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, depone una corona d'alloro davanti alla lapide in memoria dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei. Via Bernardo da Bibbiena 33, Roma. (Ore 10:00).- L’assessora alla Scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene all'apertura del "Festivalino Prenestino", evento per i 4 anni del gruppo di lettura "Strategie Prenestine”. Circolo Arci Sparwasser, via del Pigneto 215, Roma. (Ore 10:30).- L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla commemorazione del 50esimo anniversario della strage di Primavalle. Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 11:00). (segue) (Rer)