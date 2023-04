Business news: Giappone, Goldman Sachs lancia servizi per clienti aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goldman Sachs ha annunciato il lancio delle cosiddette attività di "transaction banking" in Giappone, offrendo ai clienti aziendali della terza economia del globo servizi di deposito, gestione del denaro e pagamenti transfrontalieri. L'annuncio giunge in un contesto di rallentamento dell'attività delle banche d'investimento globali, che stanno tentando di trovare nuove fonti di entrate. Goldman punta a siglare contratti di transaction banking con numerose aziende giapponesi nell'arco di pochi anni, attingendo in particolare alle società con le quali ha già stretto legami attraverso servizi di consulenza, fusione e acquisizione. (Git)