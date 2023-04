Business news: India, traffico aereo passeggeri aumentato del 60 per cento nell’anno fiscale 2022-23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno fiscale che si è chiuso a marzo il traffico aereo domestico in India è aumentato del 60 per cento su base annua: sono stati trasportati 136 milioni di passeggeri, contro gli 85,2 milioni dell’esercizio precedente. Tuttavia, il dato è ancora del quattro per cento al di sotto dei 141,5 milioni registrati nell’anno fiscale 2020, prima della pandemia di Covid-19. Lo rivela un rapporto dell’agenzia di rating indiana Icra. Il mese scorso sono stati calcolati circa 13 milioni di passeggeri, l’otto per cento in più rispetto ai 12,1 milioni di febbraio e il 22 per cento in più rispetto ai 10,6 milioni del marzo 2022. In questo caso il numero supera anche gli 11,6 milioni del marzo 2019, prima della pandemia. (Inn)