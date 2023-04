Business news: l’inflazione rallenta al 5 per cento a marzo, ai minimi da due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione negli Stati Uniti ha rallentato al 5 per cento a marzo rispetto allo stesso mese del 2022, attestandosi ai livelli minimi da due anni a questa parte. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, che mostrano con nettezza gli effetti della politica di rialzo dei tassi d’interesse perseguita dalla Federal Reserve negli ultimi anni. A febbraio l’indice dei prezzi al consumo si era fermato al 6 per cento. È tuttavia aumentata, seppur lievemente, l’inflazione di fondo, che non prende in considerazione i prezzi più volatili come quelli dei prodotti energetici e alimentari: a marzo è salita al 5,6 per cento rispetto al 5,5 per cento dello scorso febbraio, sempre su base annuale. Si tratta della prima accelerazione dell’inflazione “core” dallo scorso settembre. Secondo i dati del dipartimento del Lavoro, il mese scorso sono aumentati i prezzi di alimenti e alloggi, mentre sono diminuiti quelli di carburanti e auto usate. L’inflazione negli Stati Uniti aveva raggiunto il suo picco del 9 per cento la scorsa estate. Già dal marzo del 2022 la Fed aveva iniziato ad alzare i tassi d’interesse fino a portarli, ad oggi, a circa il 5 per cento. Il rallentamento dei prezzi sembra ora mostrare l’efficacia della linea della banca centrale, che tuttavia è ben lontana dall’obiettivo del 2 per cento che riporterebbe l’inflazione ai livelli pre-pandemici. (Was)