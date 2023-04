Business news: ferrovia transfrontaliera Cina-Laos, al via treni passeggeri Kunming-Vientiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ferrovia Cina-Laos è stato inaugurato il primo servizio di trasporto passeggeri transfrontaliero tra Kunming e Vientiane, un viaggio della durata di 10 ore e mezzo. I biglietti sono stati messi in vendita in entrambi i Paesi, sia online che nelle biglietterie delle stazioni. Quelli di prima classe costano 760 yuan (circa cento euro) e quelli di seconda 470 yuan (circa 60 euro). È disponibile anche un’applicazione per telefonia mobile, lanciata il mese scorso. Lo riferisce il quotidiano cinese “Global Times”. L’inaugurazione cade alla vigilia della festività del Capodanno laotiano (Pi Mai Lao). I treni merci già effettuavano il servizio transfrontaliero mentre i treni passeggeri fino a oggi hanno percorso la sezione laotiana della ferrovia da Vientiane a Boten. La ferrovia, lunga 1.035 chilometri, è stata inaugurata il 3 dicembre 2021. (Cip)