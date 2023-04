Business news: India, export in crescita del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di beni e servizi da parte dell'India sono cresciute del 6 per cento nell'anno fiscale concluso il 31 marzo scorso. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero del Commercio e dell'Industria, che testimoniano anche un fortissimo aumento (pari al 370 per cento) delle importazioni dalla Russia, attestatesi a 46,33 miliardi di dollari. L'export di prodotti nel mese di marzo è stato pari a 38,38 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 33,88 miliardi di dollari di febbraio, mentre le importazioni sono balzate a 58,11 miliardi di dollari rispetto ai 51,31 miliardi di dollari del mese precedente, allargando il disavanzo a 19,73 miliardi di dollari. L'export di servizi è stato invece pari a 27,75 miliardi di dollari, mentre le importazioni a 14,05 miliardi di dollari, in entrambi i casi in leggero calo rispetto ai dati di febbraio. (Inn)