Business news: Cina, consumo elettricità aumentato del 3,6 per cento nel primo trimestre

- Il consumo di elettricità in Cina si è attestato a 2.120 miliardi di chilowattora nel primo trimestre, in aumento del 3,6 per cento anno su base annua. Lo indicano i dati pubblicati dall'Amministrazione nazionale dell'energia. L'elettricità consumata nell'industria primaria e secondaria si è attestata rispettivamente 26,6 miliardi e 1.380 miliardi di chilowattora, in aumento del 9,7 e 4,2 per cento su base annua. L'incremento nell'industria terziaria è stato di 4,1 punti percentuali su base annua, con un consumo di elettricità pari a 369,6 miliardi di chilowattora. Il consumo energetico residenziale ha registrato un aumento dello 0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi complessivamente a 342,4 miliardi di chilowattora. Solo a marzo, la quota di energia impiegata Cina è aumentata del 5,9 per cento su base annua, raggiungendo i 736,9 miliardi di chilowattora. (Cip)