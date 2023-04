Business news: Turchia, Fmi prevede Pil in calo al 2,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Turchia crescerà del 2,7 per cento nel 2023 e del 3,6 per cento nel 2024, in calo rispetto al 5,6 per cento registrato nel 2022. E’ quanto emerge dal rapporto relativo alle prospettive sull’economia globale pubblicate dal Fondo monetario internazionale (Fmi). L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe diminuire rispetto al 72,3 del 2022, attestandosi al 50,6 nel 2023, per poi calare al 35,2 nel 2024. La disoccupazione dovrebbe attestarsi all’11,0 per cento, in aumento rispetto al 10,5 per cento del 2022, per poi diminuire di nuovo nel 2024 al 10,5 per cento. (Was)