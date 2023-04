Maltempo: assessora Lavori pubblici Roma, a Val Melaina per verificare problemi rete fognaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A seguito delle forti piogge e della rottura di una tubazione Acea, via dei Prati Fiscali ha subito un importante allagamento. Sul posto si è recata l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini."Roma Capitale si è attivata con ogni mezzo per per verificare e risolvere le problematiche - spiega in una nota Segnalini -. La protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso agli abitanti. Un guasto alla rete fognaria, unitamente alle fortissime piogge non hanno permesso il corretto deflusso delle acque in un quadrante che oltretutto si trova in una zona di bassa quota. Sul posto anche Acea - aggiunge - per intervenire e risolvere. Stiamo adoperando tutti i mezzi necessari di intervento per porre rimedio nel più breve tempo possibile. Sono in costante contatto con il sindaco Gualtieri immediatamente allertato della situazione", conclude. (Com)