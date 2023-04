Business news: Langella (Confindustria), questo è il momento dell'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è “la terra del futuro” e “il momento è adesso”. Lo ha detto il responsabile affari internazionali di Confindustria, Raffaele Langella, nell’incontro odierno organizzato dall’ambasciata indiana a Roma in occasione della visita del ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal. È importante soprattutto “rafforzare la cooperazione nei settori tecnologici”, ha osservato Langella, citando come esempio virtuoso il distretto di Pune, nello Stato del Maharashtra. “Abbiamo cominciato a esplorare nuove frontiere”, ha aggiunto, facendo riferimento in particolare al settore aerospaziale e alla transizione verde. (Res)