Business news: Altagamma porta a Hainan la video-installazione che racconta la bellezza italiana

- Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori imprese culturali e creative italiane, sarà insieme ad Agenzia Ice tra i protagonisti del Padiglione italiano alla terza edizione del China International Consumer Products Expo, che si tiene sull’isola di Hainan dall’11 al 15 aprile 2023 dove l’Italia, Paese ospite d’dnore, partecipa con oltre 100 marchi e una delegazione guidata dal sottosegretario agli Affari esteri, Maria Tripodi. Lo rende noto la stessa fondazione in un comunicato. La manifestazione, rivolta ai consumatori, negli ultimi anni si è affermata come un’importante piattaforma globale di prodotti di consumo di prima qualità, grazie anche allo speciale statuto di Hainan, un’isola che offre politiche commerciali particolarmente vantaggiose. “Altagamma è onorata di affiancare i nostri grandi brand al Padiglione italiano dell’Expo di Hainan raccontando la tradizione artistica e culturale italiana insieme alla bellezza paesaggistica, alla ricchezza del nostro artigianato, della nostra manifattura ed enogastronomia”, ha commentato Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma. “Grazie alla collaborazione con Ice, abbiamo celebrato la bellezza italiana, paesaggistica e manifatturiera, con un’installazione iconica, realizzata da Davide Rampello, che è anche una vetrina dei più noti prodotti del nostro Made in Italy. Prodotti di eccellenza particolarmente amati in Cina, un mercato che vale circa 60 miliardi di euro ed è raddoppiato in soli 3 anni grazie ai consumatori cinesi che, già oggi, sono i primi al mondo negli acquisti dei beni di lusso”. (Com)