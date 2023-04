Sudan: l’Egitto chiede di "preservare l’incolumità" dei suoi militari catturati dai ribelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni egiziano-sudanesi sono migliorate sensibilmente dopo il rovesciamento dell'ex presidente Omar al Bashir nel 2019 e si sono ulteriormente rafforzate in seguito al colpo di Stato militare dell'ottobre 2021 in Sudan guidato dal generale sudanese Abdel Fatah al Burhan contro la componente civile del governo di transizione che guidava il Paese dopo la caduta di Bashir. Oltre alla cooperazione militare, Il Cairo ha già inviato diversi pacchetti di aiuti a Khartum in tempi di crisi e durante le devastanti inondazioni della scorsa estate che hanno colpito diverse regioni del Sudan, l'Egitto ha inviato aiuti medici e umanitari per sostenere la popolazione sudanese. (Cae)