Taiwan: secondo i documenti del Pentagono, l’isola è molto vulnerabile a un attacco aereo (2)

- La dottrina difensiva di Taiwan, che prevede il lancio di due missili di difesa aerea per ogni obiettivo, verrebbe messa a dura prova dal grande volume di missili a corto raggio che la Cina è in grado di lanciare contemporaneamente attraverso diverse piattaforme di lancio. Inoltre, osservano gli analisti del Pentagono, i sistemi di allerta anti-missile di Taiwan sarebbero decisamente inadeguati in situazioni di guerra reale. Tali evidenze sono state commentate dal ministero della Difesa di Taipei in un comunicato. “Rispettiamo le opinioni sulla nostra preparazione militare – vi si legge – ma i nostri sistemi di difesa sono attentamente costruita sulla base della minaccia del nemico”. (Was)