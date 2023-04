Business news: Ernst and Young annulla piano per lo scorporo delle attività di audit e consulenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Ernst and Young ha annullato il suo piano per lo scorporo delle attività di audit e consulenza. In una nota inviata ai circa 13 mila partner dell’azienda, specializzata nella fornitura di servizi di revisione contabile e consulenza, i vertici hanno comunicato che il piano è stato annullato a causa dell’opposizione della divisione statunitense, la più grande all’interno della rete globale della compagnia. I vertici della società hanno lavorato per più di un anno al progetto, che avrebbe dovuto portare alla vendita pubblica di una quota delle attività di consulenza entro la fine di quest’anno, spendendo più di 100 milioni di dollari. Nella nota, l’azienda ha comunque ribadito l’impegno a separare le attività di audit e consulenza, senza fornire dettagli su come intende organizzare l’operazione da zero. (Was)