Business news: Google cancella l’obbligo vaccinale per i dipendenti

- Google ha abolito l’obbligo vaccinale istituito durante la pandemia per l’accesso alle strutture aziendali. In una lettera ai dipendenti, ottenuta dall’emittente “Cnbc”, il vicepresidente della società per la sicurezza globale, Chris Rackow, ha affermato che “sono passati tre anni da quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato una pandemia globale, ma oggi il mondo è in una situazione molto diversa: diverse persone sono ormai immuni, il tasso di ospedalizzazione si è stabilizzato da mesi, e sempre più Paesi stanno uscendo da questa emergenza”. Google ha annunciato l’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti nel dicembre del 2021. (Was)