Business news: Honda, Posco collaboreranno a riciclo batterie auto elettriche

- Honda Motor e il colosso della siderurgia sudcoreano Posco Holdings stanno lavorando ad un partenariato per il riciclo di batterie delle auto elettriche e ad altre iniziative. Lo ha annunciato il costruttore di auto giapponese, secondo cui i colloqui con Posco sono parte degli sforzi dell'azienda tesa a consolidare le proprie catene di fornitura. Posco è già da tempo fornitore di acciaio laminato per le automobili di Honda; in futuro, le aziende collaboreranno anche all'acquisizione di componenti e materiali di base per le batterie, oltre che alla tecnologia per il loro riciclo. "Riteniamo che questa espansione del nostro partenariato con Posco (...) ci aiuterà ad accelerare ulteriormente le nostre strategie di elettrificazione", ha dichiarato il presidente di Honda Motor, Toshihiro Mibe. (Git)