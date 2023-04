Business news: nuovo piano Usa per il clima, entro il 2023 due terzi delle auto vendute saranno elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2023 due terzi di tutte le auto e un quarto dei tir venduti negli Stati Uniti saranno interamente elettrici. Lo prevedono le nuove regole annunciate oggi dall’amministrazione del presidente Joe Biden per tagliare le emissioni di carbonio e contribuire alla lotta al cambiamento climatici. Si tratterà di una vera e propria rivoluzione per l’industria automobilistica Usa: lo scorso anno i veicoli interamente elettrici hanno rappresentato solo il 5,8 per cento delle vendite negli Usa, mentre i tir elettrici il 2 per cento. “Proponendo gli standard più ambiziosi di sempre per auto e tir, stiamo esaudendo la promessa dell’amministrazione di proteggere le persone e il pianeta, garantendo una fondamentale riduzione dell’inquinamento e assicurando significativi benefici economici in termini di costi di carburanti e manutenzione”, ha commentato in un comunicato l’amministrazione dell’Agenzia per la protezione ambientale (Epa) Micheal Regan. In base alla Legge sull’aria pulita (Clean air act), l’Epa ha la possibilità d’imporre a ogni produttore un limite massimo di emissioni generate dal totale di auto vendute. (Was)