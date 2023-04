Sudan: compagnia ucraina SkyUp, nostro aereo in fiamme all'aeroporto di Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Boeing 737 della compagnia aerea ucraina SkyUp ha preso fuoco nell’aeroporto di Khartum a causa degli scontri armati in corso da questa mattina nella capitale del Sudan. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa SkyUp, la causa dell'incendioin uno dei due i velivoli di proprietà della compagnia presenti a Khartum è stata l'attivazione di un faro di emergenza. Al momento è impossibile determinare le condizioni dell'aeromobile e gli eventuali danni subiti. I 36 dipendenti di SkyUp presenti in Sudan si trovano attualmente in un luogo relativamente sicuro e vengono contattati, aggiunge la nota della compagnia aerea. "Il nostro compito principale ora è organizzare condizioni sicure per il soggiorno dei nostri dipendenti e aiutarli a lasciare il Paese il prima possibile. Lo stiamo facendo insieme all'ambasciata dell'Ucraina in Egitto, al consolato onorario dell'Ucraina in Sudan, al ministero della Affari esteri dell'Ucraina e altre strutture statali", ha riferito la compagnia aerea in una nota. (Kiu)