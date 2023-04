Berlusconi: Zangrillo, situazione tranquilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via traete voi le conclusioni”. Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi è presidente del Genoa, lasciando l’ospedale San Raffaele dove era rientrato dopo essere stato allo Stadio Marassi di Genova per vedere la partita di Genoa Perugia. Zangrillo si è trattenuto in ospedale circa un’ora. Rispondendo a chi gli ha chiesto se quindi la situazione del leader di Forza Italia sia tranquilla ha risposto “sì “.(Rem)