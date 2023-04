Ucraina: Zelensky approva sanzioni contro atleti, aziende e social network russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha approvato la decisione del Consiglio di sicurezza nazionale in merito a nuove sanzioni contro la Russia. In particolare, sono state introdotte restrizioni nei confronti di famosi atleti del Paese, fra cui alcuni campioni olimpici. L'elenco, ad esempio, include l'ex portiere della nazionale di calcio russa e giocatore del Cska Mosca Igor Akinfeev. Allo stesso tempo, sono state applicate restrizioni alla figlia del ministro della Difesa della Federazione Russa Sergej Shoigu, Ksenia che è presidente della Federazione di triathlon della Federazione Russa, al ministro dello sport e del turismo della Bielorussia Serhiy Kovalchuk, alla pattinatrice russa Ilya Averbukh e alla ginnasta Svitlana Khorkina. I provvedimenti colpiscono oltre a 351 persone fisiche, 241 entità giuridiche. Tra le persone fisiche - scienziati e imprenditori, e tra le persone giuridiche - società come Gazpromneft-tsifrovye resheniya", Rt-Invest transport systems e Innotekh Group of Companies, oltre alle società per azioni X-Holding e Softline. Infine sono state imposte sanzioni contro le aziende del settore Itc russe Yandex e VK Company, che comprendono anche i social network Vkontakte, Mail.ru e Odnoklassniki. (Kiu)