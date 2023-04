Sudan: colpi di arma da fuoco colpiscono aereo saudita in partenza da Khartum a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo saudita è stato danneggiato da colpi di arma da fuoco a Khartum durante gli scontri militari scoppiati nella capitale del Sudan. Il velivolo è stato esposto ai proiettili mentre si preparava per la partenza programmata per Riad, con ospiti e membri dell'equipaggio già a bordo, secondo una dichiarazione rilasciata dalla compagnia aerea dell'Arabia Saudita. Tutti i membri dell'equipaggio sono arrivati sani e salvi all'ambasciata saudita in Sudan, ha aggiunto la dichiarazione. Nel frattempo, tutti gli aerei della compagnia di bandiera Saudia che sorvolano il Sudan sono rientrati. Altri voli da e per il Sudan sono stati sospesi. Secondo la dichiarazione di Saudia, il Centro di coordinamento delle emergenze della compagnia sta lavorando con i membri dell'equipaggio, il personale di terra e l'ambasciata saudita in Sudan per ottenere maggiori informazioni sull'accaduto. (Res)