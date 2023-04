Qatargate: avvocato di Kaili, presto chiederemo revoca arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo accusata nell’ambito dello scandalo di corruzione noto come Qatargate, chiederanno la revoca degli arresti domiciliari. Lo ha detto il suo avvocato, Michalis Dimitrakopoulos, parlando all'emittente televisiva "Skai" dopo il rilascio della politica greca che ora si trova, per l’appunto, con i domiciliari e costretta a indossare un braccialetto elettronico. "Presto chiederemo la revoca degli arresti domiciliari e la rimozione del ‘braccialetto’ poiché non si teme una sua fuga o altri reati", ha affermato Dimitrakopoulos, aggiungendo che la sua cliente chiederà di esercitare i suoi doveri e diritti politici all’Europarlamento, di partecipare alle riunioni e di poter votare secondo coscienza”. L’avvocato ha anche affermato che Eva Kaili vive in una piccola abitazione di 90 metri quadrati e non in una "proprietà enorme" come è stato scritto da alcuni organi di stampa. "La grande speranza di Eva Kaili è ora quella di tornare innocentemente in patria, che i suoi elettori sappiano che non li ha traditi e di tornare nell'arena politica" ha aggiunto l'avvocato dell'eurodeputata. Secondo Dimitrakopoulos, i reati di cui è accusata Kaili "vengono smantellati giorno dopo giorno". L’avvocato, infine, ha ribadito che non sono state trovate impronte digitali della sua assistita sui pacchi di denaro trovati a casa sua. (Gra)