Maltempo: Gualtieri, allagamento via dei Prati Fiscali, al lavoro per ripristino rete fognaria

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma "siamo al lavoro da alcune ore per affrontare le conseguenze dell’allagamento che ha interessato la zona di Prati Fiscali: è l’unico intervento ancora in corso tra tutti quelli avvenuti durante questa giornata caratterizzata dalla forte ondata di maltempo che ha investito la città". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "La situazione nel Municipio III è stata determinata dal guasto all’impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina che Acea ha già riparato ma che ora necessita di ritornare gradualmente alla piena funzionalità. Il guasto - sottolinea - e il conseguente allagamento hanno purtroppo costretto l’evacuazione di alcuni nuclei familiari residenti in vicolo dei Prati Fiscali e in via di Val Melaina. A tutti è stata prontamente garantita una sistemazione temporanea in albergo. Ringrazio i vigili del fuoco, gli operatori e i volontari della protezione civile, gli agenti della polizia locale che da subito sono stati al fianco di tutti coloro hanno avuto bisogno di soccorso e a cui va la nostra solidarietà e il nostro supporto. Ringrazio anche l’assessora al Lavori pubblici, Ornella Segnalini e Paolo Marchionne presidente del Municipio III, da subito arrivato sul posto per monitorare e affrontare i disagi causati da questa situazione", conclude. (Rer)