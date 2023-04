Business news: Taiwan, inflazione al consumo aumentata del 2,35 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc) a Taiwan è aumentato del 2,35 per cento su anno nel mese di marzo, per effetto dei rincari nel mercato dei generi alimentari e nel settore dell’intrattenimento. Lo indica la Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas), precisando che l’inflazione al consumo continua a rimanere ben al di sopra della soglia d’allerta fissata dalla Banca centrale al 2 per cento. Nello stesso periodo, l’isola ha registrato un calo delle esportazioni del 14,6 per cento su base annua e il settimo decremento su base mensile, causato principalmente dall’indebolimento della domanda globale nel comparto dei semiconduttori e delle apparecchiature elettroniche. Contemporaneamente, le importazioni sono diminuite del 20,1 per cento rispetto a marzo 2022, attestandosi a 30,98 miliardi di dollari. (Cip)