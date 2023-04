Francia: sindacato Cgt convoca nuove manifestazioni il 20 e 28 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato francese Cgt ha invitato tutti i suoi iscritti “a continuare la mobilitazione in tutte le sue forme pacifiche” e ha annunciato nuove mobilitazioni "il 20 e 28 aprile". Le proteste sono legate alla definitiva approvazione della riforma delle pensioni giunta ieri dal Consiglio costituzionale. La riforma sta causando da mesi accese proteste e anche scontri violenti in tutto il Paese. Ottenuta la legittimità costituzionale il presidente francese Emmanuel Macron ha tentato di placare gli animi convocando le principali sigle sindacali il 18 aprile all’Eliseo per un incontro chiarificatore. Una proposta, tuttavia, che è stata respinta dai leader dei sindacati che hanno confermato anche una grande manifestazione in occasione della Festa dei lavoratori che si celebra il primo maggio. Macron, intanto, parlerà nuovamente alla nazione lunedì 17 aprile alle 20. (Frp)