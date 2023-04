Iran: sentenze inappellabili per chi "incoraggia" le donne a rimuovere il velo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che incoraggiano le donne a rimuovere il velo islamico saranno perseguite nei tribunali penali dell'Iran e non avranno diritto di appello contro alcuna condanna. Lo ha affermato oggi il vice procuratore generale dell'Iran, Ali Jamadi, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa semi-ufficiale "Mehr news". La polizia iraniana, aggiungono i media iraniani, ha installato oggi nuove telecamere in luoghi pubblici per identificare e punire le donne senza velo. "Il crimine di promuovere la rimozione del velo sarà trattato dal tribunale penale, le cui decisioni sono definitive e inappellabili", ha detto Jamadi. "La punizione per chi promuove e incoraggia altri a rimuovere l'hijab è molto più pesante del crimine di rimuovere l'hijab stesso, perché è uno dei chiari esempi di incoraggiamento alla corruzione", ha aggiunto il magistrato. (segue) (Res)