Iran: sentenze inappellabili per chi "incoraggia" le donne a rimuovere il velo (3)

- Questi sviluppi avvengono diversi mesi dopo lo scoppio della violenta mobilitazione scaturita dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre 2022 a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. L’ondata di manifestazioni, la più grave che la Repubblica islamica abbia mai affrontato dalla sua nascita dopo la Rivoluzione del 1979, è proseguita per mesi senza interruzioni. Ad oggi, le proteste sembrano essersi placate, ma non mancano episodi che mostrano come la problematica non sia stata ancora risolta. Come riferisce l’emittente legata all’opposizione “Iran International”, un video diffuso recentemente in rete ha mostrato un funzionario del governo lanciare un secchio di yogurt sulle teste di due donne iraniane contrarie all'hijab obbligatorio, entrate in un negozio a Shanzid, nel nord-est del Paese, per fare la spesa. In un altro video, ufficiali iraniani impediscono a donne senza hijab di entrare nel complesso storico di Taq-e Bostan a Kermanshah, nell’Iran occidentale. Un'infermiera di Qom, riferisce l'agenzia di stampa degli attivisti iraniani “Human Rights Activists News Agency” (Hrana), è stata condannata a più di 148 frustate, otto mesi di reclusione e due anni di licenziamento dal governo e dai servizi pubblici per non aver rispettato la norma sull'hijab obbligatori. (Res)