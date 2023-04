Francia: Borne, andremo avanti con determinazione con le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese intende procedere con determinazione con le riforme previste nel suo programma. È quanto affermato dalla prima ministra francese Elisabeth Borne oggi durante il Consiglio nazionale del partito Renaissance in corso a Parigi. “Siamo determinati ad accelerare” le riforme, ha assicurato Borne. Dopo aver tenuto consultazioni con le forze politiche su richiesta del capo dello Stato, Emmanuel Macron, la premier si è detta "convinta che se non è il tempo delle coalizioni, sarà possibile formare delle maggioranze, progetto di legge per progetto, per offrire le migliori soluzioni ai francesi". (Frp)