Sudan: l’Egitto chiede di "preservare l’incolumità" dei suoi militari catturati dai ribelli (2)

- Il ministero degli Esteri dell'Egitto ha fatto sapere che segue "con grande preoccupazione gli sviluppi della situazione in Sudan a seguito degli scontri in corso". Un comunicato stampa "invita tutte le parti sudanesi a esercitare la massima moderazione al fine di proteggere le vite e le capacità del popolo sudanese di sostenere gli interessi supremi della Patria". EgyptAir, la compagnia di bandiera egiziana, ha annunciato da parte sua la sospensione temporanea dei suoi voli da e per l'aeroporto di Khartoum, a partire da oggi, sabato 15 aprile, per un periodo di 72 ore, fino a quando non sarà informata degli sviluppi della situazione in Sudan. Lo ha riferito la stessa compagnia in un comunicato stampa. (segue) (Cae)