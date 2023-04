Taiwan: secondo i documenti del Pentagono, l’isola è molto vulnerabile a un attacco aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici militari di Taiwan dubitano che le loro difese aeree siano in grado di “tracciare accuratamente lanci missilistici” dalla Cina e solo metà dei caccia a disposizione dell’aeronautica di Taipei sono pienamente arruolabili per missioni di combattimento. È quanto, secondo il quotidiano “Washington Post”, emerge da alcuni dei documenti classificati del Pentagono tra quelli finiti in rete la scorsa settimana. Nell’articolo trovano spazio “dettagli preoccupanti” sulla capacità dell’isola di difendersi da una possibile invasione cinese: Taipei non sarebbe in grado di contrastare la superiorità aerea di Pechino, cosa che renderebbe un eventuale conflitto nello Stretto ben diverso dalla guerra in corso in Ucraina, dove la Russia non è riuscita a conquistare il controllo dei cieli. I documenti contengono anche annotazioni sulla modernizzazione delle forze armate cinesi e sulla capacità di queste ultime d’ingannare l’intelligence Usa utilizzando navi civili per propositi militari. (segue) (Was)