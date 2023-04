Business news: Ford investirà 1,3 miliardi di dollari in impianto per produzione di veicoli elettrici in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford investirà 1,3 miliardi di dollari per convertire il suo impianto nella città di Oakville, in Ontario, in una fabbrica per la produzione di veicoli elettrici. In una nota, la società ha aggiunto che nella nuova struttura saranno prodotti i veicoli elettrici di ultima generazione che la società prevede di far arrivare sul mercato entro la metà del decennio. “Stiamo riprogrammando tutta la nostra infrastruttura, per fare in modo di essere pronti alla prossima generazione in termini produttivi”, ha detto Dave Nowicki, direttore di Ford per la produzione di veicoli elettrici, durante una call con la stampa. (Was)