Ricerca: Tajani, lavoriamo per portare sempre più Italia nel mondo

- Il governo lavora per portare nel mondo sempre più Italia mettendo al centro scienza, ricerca e tecnologia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio condiviso in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, in cui ricorre la sesta edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo. “Il 15 aprile 1452 nasceva Leonardo da Vinci ed è il giorno in cui celebriamo la sesta edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo. Il governo è attivo su questi temi fin dall’inizio ho voluto avviare un’azione corale per promuovere il saper fare italiano a 360 gradi”, ha detto Tajani. “Sono orgoglioso degli oltre 30 mila scienziati all’estero”, ha detto il ministro, spiegando che li sta “incontrando nel quadro delle missioni internazionali” che sta conducendo. “Siete protagonisti della nostra diplomazia della crescita”, ha aggiunto il ministro ricordando che “la diplomazia scientifica è un potente strumento di pace”. “Rafforzando il gioco di squadra potremo raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Il successo dei nostri ricercatori nel mondo è un successo di tutta l’Italia”, ha concluso Tajani. (Res)