Sudan: "Al Jazeera", cessati combattimenti nell'area del Palazzo presidenziale

- Sembrano essere cessati i combattimenti nella zona del Palazzo presidenziale di Khartum, in Sudan, teatro di duri scontri nelle ultime ore tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Lo riferisce l'emittente satellitare "Al Jazeera", che non è in grado di dire tuttavia quale delle due parti sia ora in controllo del sito, tra i più importanti del Paese dal punto di vista simbolico. Nella capitale si avvertono tuttavia ancora i colpi di armi leggere e pesanti, anche nella zona della televisione di Stato. (Res)