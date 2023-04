Lazio: Uecoop, eletto nuovo Consiglio direttivo regionale, presidente è Giovanni Ricci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato eletto dall’assemblea dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) Lazio il nuovo Consiglio direttivo Regionale del Lazio per il mandato 2023-2028 ed è stato nominato presidente, Giovanni Ricci, a capo della cooperativa ortofrutticola Agriessenza dell’Agro Pontino composta da 40 soci, molti dei quali giovani imprenditori agricoli. E' quanto si legge in una nota. La cooperativa Agriessenza vanta soci in tutta Italia partendo dal Lazio e più specificatamente nella pianura Pontina vocata per tutti i tipi di ortaggi e per le eccellenze a indicazione geografica protetta, come il Kiwi Latina Igp e il carciofo romanesco Igp. (segue) (Com)