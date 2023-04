Lazio: Uecoop, eletto nuovo Consiglio direttivo regionale, presidente è Giovanni Ricci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Essere eletto nuovo presidente di Uecoop Lazio - spiega Ricci - rappresenta per me un motivo di grande orgoglio. Ricoprirò il mio ruolo con grande impegno e dedizione per la crescita della filiera agroalimentare del Lazio e degli imprenditori agricoli. Con il nuovo consiglio direttivo avvieremo sin da subito tutte le azioni necessarie a garantire la valorizzazione dei territori nei settori del made in Italy come quelli agroalimentari, turismo, cultura, artigianato e ambiente con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli e dei giovani", aggiunge. Nominati nel consiglio direttivo Giuseppe Iacomini, nella carica di vicepresidente, Simone Castellucci, Antonio Cielo, Marco Di Pietro, Dario Venerelli e Giampiero Verrelli. (Com)