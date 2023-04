Polonia: vietate importazioni di grano dall'Ucraina per proteggere agricoltori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha deciso oggi di vietare le importazioni di grano e altri prodotti agricoli dalla vicina Ucraina per proteggere i propri agricoltori. Lo ha annunciato il leader del partito al governo Diritto e Giustizia (Pis) Jaroslaw Kaczynski. I cereali ucraini destinati all'estero transitano nell'Unione europea da quando la tradizionale rotta di esportazione attraverso il Mar Nero è stata bloccata dall'invasione russa ma, a causa di problemi logistici, le scorte di grano si stanno accumulando in Polonia, facendo scendere i prezzi locali, il che ha portato alle proteste degli operatori del settore e alle dimissioni del ministro dell'Agricoltura polacco. "Oggi il governo ha deciso di vietare l'ingresso e l'importazione di cereali in Polonia e dozzine di altri prodotti agroalimentari", ha affermato Kaczynski parlando dal villaggio di Lyse, nel nord della Polonia. Agire altrimenti, "porterebbe a una grave crisi del settore agricolo in Polonia", ha aggiunto Kaczynski . (segue) (Vap)