Maltempo: temporaneamente chiusa per allagamento via dei Prati Fiscali a Roma

- Sono temporaneamente chiuse per allagamento via dei Prati Fiscali, tra via Val Maira e piazzale Jonio, e l'adiacente vicolo dei Prati Fiscali a Roma. Le strade sono state chiuse in seguito alle forti piogge che da questa mattina stanno investendo la Capitale causando disagi al traffico e al trasporto pubblico. Nel corso della giornata sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini per rami spezzati e sottopassi ostruiti in città. (Rer)