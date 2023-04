Vietnam-Usa: Blinken ricevuto dal segretario generale del Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato ricevuto a Hanoi dal segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, sottolineando la "traiettoria positiva" del partenariato bilaterale. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato. Blinken ha ricordato la partecipazione di Hanoi alla Cornice economica per l'Indo-Pacifico promossa da Washington e alla Cooperazione economica in Asia-Pacifico (Apec). Il segretario di Stato ha ribadito il desiderio del presidente Joe Biden di rafforzare ed espandere i legami bilaterali. Blinken e il leader vietnamita hanno anche discusso dell'importanza di un Indo-Pacifico "libero e aperto, prospero e pacifico". (Was)