- "Continuo a pensare che non sono state motivazioni politiche ad aver spinto Calenda a far naufragare il Terzo polo, ma dopo gli ultimi tweet giustizialisti del leader di Azione dovrò ricredermi. Noi non saremo mai come il M5s". Lo sottolinea su Twitter la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent. (Rin)