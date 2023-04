Roma: finto dipendente delle Poste truffa 94enne per 4.500 euro, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra truffa ai danni di un’anziana a Roma. Intorno alle 18:00 di ieri sera la polizia è intervenuta per una truffa ai danni di una donna di 94 anni. La vittima è stata raggiunta telefonicamente da un finto dipendente delle Poste che le ha chiesto una somma pari a 4.500 euro per il ritiro di un pacco a nome della figlia della vittima. Poco dopo presso l’abitazione dell’anziana, in via Clemente X nel quartiere di Primavalle, è sopraggiunto con individuo che ha ritirato i soldi e consegnato il finto pacco. Sono tutt'ora in corso le indagini per risalire ai truffatori. (Rer)