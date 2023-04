Sudan: Clevely, cessare immediatamente le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza in corso in tutto il Sudan deve cessare immediatamente. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly commentando le violenze in corso da questa mattina nel Paese africano. “Il Regno Unito invita la leadership sudanese a fare tutto il possibile per frenare le proprie truppe e ridurre la tensione per evitare ulteriori spargimenti di sangue. L'azione militare non risolverà questa situazione”, ha aggiunto il ministro britannico. (Rel)