Russia: incendio a Kazan, fonti riferiscono di esplosione in poligono militare - video

- A Kazan, la capitale della Repubblica autonoma del Tatarstan, uno dei soggetti della Federazione Russa, fonti locali riferiscono di una potente esplosione nella zona in cui si trova poligono di addestramento per i carri armati. Kazan, città con oltre 1,2 milioni di abitanti, si trovano diverse industrie militari, tra cui una fabbrica di carri armati, e la Scuola superiore di comando per carristi (Res)